МВД Азербайджана предупредило граждан в связи с выходом на улицу

Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к населению страны.

Как сообщили Report в Министерстве, Оперативным штабом при Кабмине с 31 марта 2020 года началось применение ряда дополнительных мер.

Личный состав МВД работает в усиленном режиме для обеспечения требований карантинного режима во всех городах и районах республики.

От граждан требуется покидать дома только в случае необходимости в связи с неотложной медпомощью, при непосредственной угрозе жизни и здоровью, для посещения магазинов и объектов, деятельность которых разрешена, выбросе бытовых отходов, а также для выполнения обязанностей в организациях, работающих при особом карантинном режиме.

При выходе из дома граждане должны быть в масках, сохранять дистанцию с другими людьми в два метра, обязательно иметь при себе удостоверения личности (или подтверждающий личность другой документ), служебные удостоверения организаций, работающих при особом карантинном режиме или официальную справку, доказывающую данный факт.

При отсутствии острой необходимости не стоит пользоваться личным транспортом.

Все мероприятия преследуют цель обеспечить безопасность граждан и защитить здоровье каждого жителя Азербайджана.