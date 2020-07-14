О нас
Report Georgia

МВД Азербайджана: За сутки оштрафованы 1 310 нарушителей карантина

МВД Азербайджана: За сутки оштрафованы 1 310 нарушителей карантина Предотвращены 385 попыток миновать на транспортных средствах посты без соответствующего разрешения
Происшествия
14 июля 2020 г. 11:36
МВД Азербайджана: За сутки оштрафованы 1 310 нарушителей карантина

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории городов Баку, Джалилабад, Гянджа, Лянкяран, Масаллы, Мингячевир, Сумгайыт, Евлах и Абшеронского, Бардинского, Хачмазского, Горанбойского, Гёйгёльского, Самухского, Сиязаньского и Шекинского районов с 00:00 13 июля до 00:00 14 июля, в целом, за нарушение ужесточенного карантинного режима к административной ответственности были привлечены 1 310 человек, находившихся в транспортных средствах, из них 1 178 человек – по статье 211.1. Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики, 129 человек – за неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах, человека – за повторное совершение этих действий в течение года по статье 211.3 данного Кодекса.

Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции Азербайджана.

За этот период в результате проверок на карантинном пропускном посту, находящемся на 52-м километре дороги Баку-Губа, были возвращены 120 автомобилей, 40 из которых направлялись в районы, а 80 – в столицу; на посту, расположенном на 31-километре дороги Баку-Шамаха-Евлах - 115 автомобилей, 50 из которых направлялись в районы, а 65 – в столицу; на пропускном посту, расположенном на 65-м километре дороги Баку-Газах-Грузия – 150 автомобилей, 90 из которых направлялись в районы, а 60 – в столицу.

В целом, были предотвращены 385 попыток миновать на транспортных средствах посты без соответствующего разрешения.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке DYP: 1 310 nəfər cərimələndi, 385 avtomobil postlardan geri qaytarıldı

Новости партнеров

Другие новости из категории

Сильный ветер и проливные дожди создали проблемы в Гекчае
Сильный ветер и проливные дожди создали проблемы в Гекчае
14 июля 2020 г. 05:43
МЧС продолжает работы по откачке воды в Шамкире
МЧС продолжает работы по откачке воды в Шамкире
14 июля 2020 г. 01:39
Тяжелое ДТП в Нафталане, есть жертвы 
Тяжелое ДТП в Нафталане, есть жертвы 
14 июля 2020 г. 00:47
Закрыта дорога Губа-Хыналыг 
ФотоЗакрыта дорога Губа-Хыналыг 
13 июля 2020 г. 21:12
МВД Азербайджана: За сутки оштрафованы 1 898 нарушителей карантина
МВД Азербайджана: За сутки оштрафованы 1 898 нарушителей карантина
13 июля 2020 г. 17:09
В Азербайджане скончалась мать и супруга экс-министра
В Азербайджане скончалась мать и супруга экс-министра
12 июля 2020 г. 21:46
В Газахе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Газахе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
12 июля 2020 г. 17:13
В Сумгайыте возбуждено уголовное дело в отношении больного коронавирусом
В Сумгайыте возбуждено уголовное дело в отношении больного коронавирусом
12 июля 2020 г. 14:07
В Гяндже устраняют последствия сильного ливня
ФотоВ Гяндже устраняют последствия сильного ливня
12 июля 2020 г. 13:14
В Кюрдамире отец убил сына из ружья
ФотоВ Кюрдамире отец убил сына из ружья
12 июля 2020 г. 10:05

Последние новости

11:36
МВД Азербайджана: За сутки оштрафованы 1 310 нарушителей карантина Происшествия
11:20
Один человек погиб в Монголии после заражения бубонной чумой Другие страны
11:20
В Украине за сутки COVID-19 заразились 638 человек, умерли 14 В регионе
11:12
ФотоДвижение по дороге Губа-Хыналыг восстановлено Инфраструктура
10:57
К концу года будут сданы в эксплуатацию 102 школьных здания Наука и образование
10:56
Азербайджанская нефть растет в цене Энергетика
10:51
Дефицит бюджета США достиг рекордной отметки Финансы
10:45
ВС Армении обстреляли из артиллерийских установок село Дондар Гушчу Товузского района Нагорно-карабахский конфликт
10:38
Лечение заразившегося COVID-19 врача "Семашко" продолжается в реанимации Здравоохранение
10:34
В Колорадо нашли зараженную чумой белку Другие страны
10:22
ВОЗ изучит причины резкого роста числа заболевших пневмонией в Казахстане В регионе
10:12
В Казахстане продлили ограничительные меры из-за СOVID-19 В регионе
10:01
В Грузии число заболевших COVID-19 приблизилось к тысяче человек В регионе
09:59
Курсы валют Центробанка Азербайджана (14.07.2020) Финансы
09:55
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.07.2020) Финансы
Вся новостная лента