МВД Азербайджана: За сутки оштрафованы 1 043 нарушителей карантина

Предотвращены 345 попыток миновать на транспортных средствах посты без соответствующего разрешения

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории городов Баку, Джалилабад, Гянджа, Лянкяран, Масаллы, Мингячевир, Сумгайыт, Евлах и Абшеронского, Бардинского, Хачмазского, Горанбойского, Гёйгёльского, Самухского, Сиязаньского и Шекинского районов с 00:00 14 июля до 00:00 15 июля, в целом, за нарушение ужесточенного карантинного режима к административной ответственности были привлечены 1 043 человека, находившихся в транспортных средствах, из них 894 человека – по статье 211.1. Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики, 147 человек – за неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах, 2 человека – за повторное совершение этих действий в течение года по статье 211.3 данного Кодекса.

Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции Азербайджана.

За этот период в результате проверок на карантинном пропускном посту, находящемся на 52-м километре дороги Баку-Губа, были возвращены 140 автомобилей, 50 из которых направлялись в районы, а 90 – в столицу; на посту, расположенном на 31-километре дороги Баку-Шамаха-Евлах - 70 автомобилей, 20 из которых направлялись в районы, а 50 – в столицу; на пропускном посту, расположенном на 65-м километре дороги Баку-Газах-Грузия – 135 автомобилей, 85 из которых направлялись в районы, а 50 – в столицу.

В целом, были предотвращены 345 попыток миновать на транспортных средствах посты без соответствующего разрешения.