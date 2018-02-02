МВД Азербайджана: Более 100 преступлений совершено накануне

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ 113 преступлений зарегистрировано органами внутренних дел республики накануне, из них 25 раскрыто по "горячим следам".

Как передает Report со ссылкой на МВД, в частности, 21 человек были задержаны и переданы по назначению в связи с нахождением в розыске.

Сообщается, что на дорогах страны произошло 2 ДТП, в результате которых 8 человек получили ранения. Также в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 14 факта связанных с наркотиками. По подозрению в совершении преступлений задержаны 45 человек.