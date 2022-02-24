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МВД: 84 гостя без COVID-паспортов не были допущены на свадьбы

МВД: 84 гостя без COVID-паспортов не были допущены на свадьбы Представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана 23 февраля провели мониторинг 96 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.
Происшествия
24 февраля 2022 г. 09:39
МВД: 84 гостя без COVID-паспортов не были допущены на свадьбы

Представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана 23 февраля провели мониторинг 96 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Как сообщили Report в МВД, мониторинг охватил свадьбы, проведенные в 95 домах торжеств и одном дворе частного дома.

По итогам мониторинга, два человека были оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях АР, 84 человека не были допущены на торжества ввиду отсутствия паспортов COVID-19.

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün toylara görə 2 nəfər cərimələnib, 84 nəfər şənliyə buraxılmayıb

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