Мужчины, представлявшиеся журналистами в Сумгайыте, были освобождены в зале суда

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ В Сумгайытском апелляционном суде завершился судебный процесс по уголовному делу Шахина Оруджова и Джалила Самедова, обвиняемых в шантаже и грабеже.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Назима Мовсумова было вынесено решение.

Согласно решению, апелляционная жалоба обвиняемых была частично удовлетворена. Был изменен приговор суда первой инстанции. Наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет было изменено на условное с применением 70-й статьи. Ш.Оруджов и Дж.Самедов освобождены в зале суда.

Отметим, что Ш.Оруджов и Д.Самедов узнали об организации притона в кафе "Металлург" в Сумгайыте. Направившись в данное кафе, они произвели видеосъемку. Затем, представившись журналистами, они потребовали с владельцев 5 тыс. манатов для того, чтобы не распространять кадры видеосъемки.

Ш.Оруджов и Д.Самедов обвинялись по ст. 182 (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия, либо распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких родственников, а равно под угрозой уничтожения принадлежащего им имущества) УК.

25 ноября прошлого года приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Ш.Оруджов и Дж.Самедов были осуждены к 5 годам лишения свободы. Не согласившись с решением, осужденные подали апелляционную жалобу.