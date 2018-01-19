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    Мужчина ударил ножом жену в Сумгаите

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В городе Сумгаите мужчина, на почве ревности избив жену, нанес ей ножевое ранение.

    Согласно информации местного бюро Report, инцидент произошел в общежитии №2, расположенного на территории 18-го двора.

    Муж 36-летней Велиевой Улдуз Назим гызы зверски избил ее. Ударив по голове керамической посудой, он ударил женщину ножом в правую руку.

    Пострадавшая была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Врачи провели операцию. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

    По факту ведется расследование. 

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