Мужчина ударил ножом жену в Сумгаите

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В городе Сумгаите мужчина, на почве ревности избив жену, нанес ей ножевое ранение.

Согласно информации местного бюро Report, инцидент произошел в общежитии №2, расположенного на территории 18-го двора.

Муж 36-летней Велиевой Улдуз Назим гызы зверски избил ее. Ударив по голове керамической посудой, он ударил женщину ножом в правую руку.

Пострадавшая была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Врачи провели операцию. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

По факту ведется расследование.