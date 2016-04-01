Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Адвокат Музаффар Бахышов исключен из членства Коллегии адвокатов Азербайджана (КАА).

Как сообщает Report, соответствующее решение было принято на заседании Президиума Коллегии адвокатов.

Так, в структуру на М.Бахышова поступила жалоба от судьи Верховного суда Татьяны Гольдман. Сегодня вопрос рассмотрели в КАА в административном порядке и приняли соответствующее решение.

Отметим, что М.Бахышов был работником Юридической консультации №16.