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    Музаффар Бахышов исключен из членства Коллегии адвокатов Азербайджана

    Вопрос был рассмотрен структурой сегодня

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Адвокат Музаффар Бахышов исключен из членства Коллегии адвокатов Азербайджана (КАА).

    Как сообщает Report, соответствующее решение было принято на заседании Президиума Коллегии адвокатов.

    Так, в структуру на М.Бахышова поступила жалоба от судьи Верховного суда Татьяны Гольдман. Сегодня вопрос рассмотрели в КАА в административном порядке и приняли соответствующее решение.

    Отметим, что М.Бахышов был работником Юридической консультации №16.

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