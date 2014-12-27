​В Москве вынесен приговор сотрудникам полиции, убившим азербайджанца

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В пятницу Московский областной суд вынес приговор трем стражам порядка и их сообщникам, которых признали виновными в жестоком убийстве выходца из Закавказья.

Как сообщает Report, мужчину, работавшего таксистом-частником, заманили в засаду, где ему нанесли почти 80 ножевых ранений.

По решению суда сотрудники отдельной роты ППС ОМВД по району Хорошево-Мневники Дмитрий Колотовкин и Артем Скубак проведут за решеткой 17 и 16 лет, соответственно. Их коллега Александр Власенко лишен свободы на 13,5 года. Отбывать сроки они будут в исправительной колонии строгого режима, сообщает официальный сайт Генпрокуратуры РФ.

Также приговор зачитан москвичу Андрею Алехину, который проведет за решеткой 14 лет. Все четверо будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Пятым фигурантом был житель Москвы Алексей Васильев. Он наказан семью годами лишения свободы условно с 4-летним испытательным сроком.

Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск отца потерпевшего о возмещении морального вреда в размере 3 млн. рублей.

Однако отец убитого Агагусейн Агаев остался не согласен с приговором.

"Я просил максимальный срок. Буду обжаловать. Никому не пожелаю такого, это беда. Мой сын только начинал жить. Он здесь учился, был очень талантливый, красивый", - сказал он.

Как следует из материалов дела, 5 сентября 2012 года 21-летний Колотовкин познакомился с таксистом-частником, 22-летним азербайджанцем Сеймуром Агаевым. Работу водителем он совмещал с учебой на четвертом курсе МИСИ.

Притворившись обычным пассажиром, полицейский попросил Сеймура отвезти его в поселок Загорянский Московской области. Там его в условленном месте ожидали 26-летний Власенко, 22-летний Скубак, 23-летний Алехин и 19-летний Васильев.

"По прибытию на место Колотовкин напал на водителя и стал наносить ему удары ножом по различным частям тела. Алехин нанес не менее двух ударов металлической трубой по телу, а Скубак - телескопическим кистенем по голове", - говорится в пресс-релизе.

Власенко тем временем наблюдал за окружающей обстановкой.

От полученных травм таксист скончался на месте. Судмедэксперты пришли к выводу, что Сеймур Агаев получил 77 ножевых ранений. Орудием убийства стал разделочный нож "Пират".

Совершив убийство, полицейские и их сообщники похитили автомобиль потерпевшего, 30 тыс. рублей и iPhone. Труп они спрятали в лесу, расположенному недалеко от железнодорожной станции "Зеленый бор" городского округа Ивантеевка Московской области.

По версии отца убитого Агагусейна Агаева, Сеймура убили из-за того, что он отказывался платить рэкетирам в погонах, которые "крышевали местных таксистов". Студент обычно возил пассажиров на "Жигулях", но незадолго до смерти он купил себе "BMW 530i" стоимостью 600 тыс. рублей. На этой машине он и поехал отвозить полицейского в Загорянский.