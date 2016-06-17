​Мосгорсуд приговорил двух граждан Азербайджана к 18 годам каждого за убийство и ранение двух человек

Баку. 17 Июня. REPORT.AZ/ 16 июня 2016 года, Московский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении граждан Республики Азербайджан: 44-летнего Абузара Абдуллаева и 26-летнего Этибара Гасанова.

Как передает Report со ссылкой на Генеральную прокуратуру Российской Федерации, они осуждены за совершение убийства общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, а также другие преступления.

Установлено, что 15 декабря 2014 года Абдуллаев с сообщниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, прибыли в помещение кафе «Восточная Сказка» на ул. Вильнюсская. С помощью неустановленного предмета они стали отжимать дверцы игрового терминала, в котором находились 18 тыс. рублей. Однако, ввиду надежности запирающего устройства вскрыть терминал и похитить денежные средства не удалось.

Абдуллаев, узнав, что владелец этого же кафе разыскивает взломщиков, решил убить его и лиц из его окружения, для чего привлек к совершению преступления своего знакомого Гасанова.

В ночь на 16 декабря 2014 года Абдуллаев и Гасанов, вооружившись огнестрельным оружием, прибыли в помещение кафе по указанному адресу. После непродолжительной конфликтной ситуации с владельцем заведения и лицами из его окружения, они произвели не менее 3 выстрелов каждый в сторону находящихся в помещении кафе людей.

В результате один человек убит, двум причинен тяжкий и легкий вред здоровью.

Абдуллаев и Гасанов скрылись от органов предварительного расследования и были объявлены в международный розыск. При задержании Гасанова в г. Пятигорске Ставропольского края у него обнаружен карабин «Сайга-410К», относящийся к категории гражданского огнестрельного оружия, а также пригодные к выстрелу 30 патронов.

Государственное обвинение по делу поддержано прокурором города Владимиром Чуриковым.

Прокурор, выражая свою позицию по результатам исследования доказательств, предложил суду определить Абдуллаеву и Гасанову окончательное наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима каждому.

С мнением государственного обвинителя Московский городской суд согласился.