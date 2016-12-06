Молодой парень подвергся разбойному нападению на улице

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ В Баку 18-летний парень подвергся нападению на улице.
Как сообщает Report, случай зарегистрирован по адресу: Низаминский район, поселок 8-й километр, улица Бахруза Нуриева, 1 А.
Согласно информации, 18-летний Новрузов Нихат Махир оглу шел по улице, в это время к нему подошли двое незнакомцев и потребовали у него телефон. Он возразил этому, после чего незнакомцы нанесли удар ножом по ноге и руке, отобрали телефон и скрылись с места происшествия.
Раненый был госпитализирован в Городскую клиническую больницу №3. Его состояние оценивается как средне-тяжелое.
По факту ведется расследование в Низаминском районном управлении полиции.
Crime News DepartmentАвтор новости
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