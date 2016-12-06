Молодой парень подвергся разбойному нападению на улице

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ В Баку 18-летний парень подвергся нападению на улице.

Как сообщает Report, случай зарегистрирован по адресу: Низаминский район, поселок 8-й километр, улица Бахруза Нуриева, 1 А.

Согласно информации, 18-летний Новрузов Нихат Махир оглу шел по улице, в это время к нему подошли двое незнакомцев и потребовали у него телефон. Он возразил этому, после чего незнакомцы нанесли удар ножом по ноге и руке, отобрали телефон и скрылись с места происшествия.

Раненый был госпитализирован в Городскую клиническую больницу №3. Его состояние оценивается как средне-тяжелое.

По факту ведется расследование в Низаминском районном управлении полиции.