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    Молодой человек получил ножевое ранение недалеко от станции метро Гара Гараев

    Инцидент произошел в Низаминском районе

    Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Молодой человек получил ножевое ранение недалеко от станции метро Гара Гараев.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в Низаминском районе.

    Недалеко от станции метро Гара Гараев Эльшан Лятиф оглу Самедзаде 1991 г.р. вступил с неизвестным лицом в спор. Во время спора Э.Самедзаде были нанесены ножевые ранения. Пострадавший  был доставлен в больницу.

    По факту в Низаминском районном управлении полиции ведется расследование.

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