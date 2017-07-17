Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Молодой человек получил ножевое ранение недалеко от станции метро Гара Гараев.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Низаминском районе.

Недалеко от станции метро Гара Гараев Эльшан Лятиф оглу Самедзаде 1991 г.р. вступил с неизвестным лицом в спор. Во время спора Э.Самедзаде были нанесены ножевые ранения. Пострадавший был доставлен в больницу.

По факту в Низаминском районном управлении полиции ведется расследование.