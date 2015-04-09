​МНБ провело операцию, задержано 7 человек - СПИСОК

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Министерство национальной безопасности (МНБ) в результате оперативно-розыскных мероприятий задержало граждан страны, подозреваемых в создании непредусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, а также в участии в их создании и деятельности, снабжении их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой или военным снаряжением, а также за привлечение граждан Азербайджана или лиц без гражданства, постоянно проживающих в Азербайджана, к вооруженным конфликтам вне пределов Азербайджана с целью распространения религиозных учений, под видом исполнения религиозных обрядов, либо на почве религиозной вражды, либо проведение военных учений с этой целью, либо создание действующей с этой целью устойчивой группы или руководство такой группой. Задержанные граждане Азербайджана - Гарагезов Айдын Надир оглу, Рамиззаде Хафиз Руслан оглу, Бекиров Тельман Авез оглу, Таиров Мубариз Аман оглу, Гасымов Джавид Рабиль оглу, Велизаде Фазаиль Этибар оглу и Мамедов Турал Фазиль оглу.

Об этом Report сообщили из МНБ.

Так, по фактам Главное следственное управление министерства национальной безопасности возбудило уголовные дела по ст. 12.1, 279.1 и 283.1.3 УК АР.

Гарагезов Айдын Надир оглу, Рамиззаде Хафиз Руслан оглу, Бекиров Тельман Авез оглу, Таиров Мубариз Аман оглу, Гасымов Джавид Рабиль оглу, Велизаде Фазаиль Этибар оглу и Мамедов Турал Фазиль оглу были привлечены к следствию в качестве подозреваемых и по решению суда в их отношении приняли меру пресечения в виде ареста.

Было установлено, что Рамиззаде Хафиз Руслан оглу и Гарагезов Айдын Надир оглу принимали участие в деятельности непредусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп на территории Афганистана. Так, в 2007-2012 гг. Хафиз Рамиззаде, а в 2011-2013 гг. Айдын Гарагезов участвовали в деятельности вооруженной группы "Таифатул Мансура", находящейся в подчинении действующего в пакистанской провинции Везиристан незаконного вооруженного формирования "Тахрики Талибан".

Другие обвиняемые лица - Бекиров Тельман Авез оглу, Таиров Мубариз Аман оглу, Гасымов Джавид Рабиль оглу, Велизаде Фазаиль Этибар оглу и Мамедов Турал Фазиль оглу в 2014-2015 годах на территории Сирии и Ирака принимали участие в деятельности непредусмотренных законодательством Азербайджанской Республики, а также данных стран вооруженных формирований, в том числе террористической организации ИГИЛ.

Оперативно-следственные действия по расследованию всех случаев уголовного дела и выявлению других участников этих противозаконных действий продолжаются.