МККК: В настоящее время в Армении нет удерживаемых граждан Азербайджана

"Международный комитет Красного Креста (МККК) в январе-июне этого года передал 14 писем оставшимся в зарубежных странах лицам и их родственникам в Азербайджане".

"Международный комитет Красного Креста (МККК) в январе-июне этого года передал 14 писем оставшимся в зарубежных странах лицам и их родственникам в Азербайджане".

Как передает Report об этом заявила руководитель отдела по связям с общественностью представительства МККК Азербайджана Илаха Гусейнова.

Она сказала, что на основании информации, поступившей от семей пропавших без вести лиц, собраны, обработаны и переданы в соответствующие структуры поисковые запросы.

Она добавила, что в Армении нет удерживаемых граждан Азербайджана.