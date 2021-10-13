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МККК: В настоящее время в Армении нет удерживаемых граждан Азербайджана

МККК: В настоящее время в Армении нет удерживаемых граждан Азербайджана "Международный комитет Красного Креста (МККК) в январе-июне этого года передал 14 писем оставшимся в зарубежных странах лицам и их родственникам в Азербайджане".
Происшествия
13 октября 2021 г. 10:39
МККК: В настоящее время в Армении нет удерживаемых граждан Азербайджана
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"Международный комитет Красного Креста (МККК) в январе-июне этого года передал 14 писем оставшимся в зарубежных странах лицам и их родственникам в Азербайджане".

Как передает Report об этом заявила руководитель отдела по связям с общественностью представительства МККК Азербайджана Илаха Гусейнова.

Она сказала, что на основании информации, поступившей от семей пропавших без вести лиц, собраны, обработаны и переданы в соответствующие структуры поисковые запросы.

Она добавила, что в Армении нет удерживаемых граждан Азербайджана.

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Версия на английском языке ICRC: No Azerbaijani citizen currently detained in Armenia
Версия на азербайджанском языке BQXK: "Hazırda Ermənistanda saxlanılan Azərbaycan vətəndaşı yoxdur"

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