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Минтранс Казахстана: До падения самолет AZAL сделал два виража в воздушном пространстве

Минтранс Казахстана: До падения самолет AZAL сделал два виража в воздушном пространстве После захода в воздушное пространство Казахстана пассажирский самолет AZAL сделал два виража возле аэропорта Актау, а на третьем вираже уже разбился, угрозы жилым домам при этом не было.
Происшествия
25 декабря 2024 г. 22:29
Минтранс Казахстана: До падения самолет AZAL сделал два виража в воздушном пространстве

После захода в воздушное пространство Казахстана пассажирский самолет AZAL сделал два виража возле аэропорта Актау, а на третьем вираже уже разбился, угрозы жилым домам при этом не было.

Как передает Report, об этом сообщил на брифинге вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев.

"После входа в воздушное пространство Республики Казахстан воздушное судно сделало два виража в районе аэродрома Актау и после этого уже на третьем вираже допустило столкновение с землей. Соответственно, в непосредственной близости жилых строений не было и угрозы жилым зданиям не существовало", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что в ходе расследования будут расшифрованы бортовые самописцы, опрошены очевидцы, диспетчеры и по совокупности комиссия по расследованию авиационного происшествия, которая была создана сегодня приказом министра транспорта сделает своевременно соответствующие выводы.

"Абсолютно преждевременно сейчас говорить о чьей-либо вине", - отметил он.

Отметим, что самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, среди которых 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана. По последним данным, погибли 38 человек. Согласно соответствующему распоряжению президента Ильхама Алиева, 26 декабря 2024 года в Азербайджане объявлен траур в память о погибших в авиакатастрофе.

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