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Министр Вилаят Эйвазов вручил Садигу Гёзалову Почетную грамоту МВД

Министр Вилаят Эйвазов вручил Садигу Гёзалову Почетную грамоту МВД 11 февраля заслуженному журналисту исполнилось 65 лет
Происшествия
19 февраля 2021 г. 10:40
Министр Вилаят Эйвазов вручил Садигу Гёзалову Почетную грамоту МВД
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Министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов принял бывшего исполнительного директора Фонда укрепления материально-технической и социальной базы органов внутренних дел, бывшего начальника пресс-службы МВД, полковника полиции на пенсии Садига Гёзалова.

Как сообщает Report, министр отметил особые заслуги С.Гёзалова, связанные с пропагандой в СМИ самоотверженной деятельности сотрудников полиции, объективным доведением работы полиции до общественности и подчеркнул, что его служебный путь станет примером для молодых сотрудников.

Затем В.Эйвазов вручил полковнику в отставке "Почетную грамоту" Министерства внутренних дел за многолетнюю безупречную службу.

С.Гёзалов ранее занимал должность руководителя пресс-службы МВД Азербайджана. В 2017 году был отправлен на пенсию с данной должности и назначен исполнительным директором Фонда укрепления материально-технической и социальной базы.

11 февраля заслуженному журналисту исполнилось 65 лет. В соответствии со статьей 70 Трудового кодекса АР он был отправлен на пенсию в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе.

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Версия на азербайджанском языке Vilayət Eyvazov Sadiq Gözəlovu təltif etdi

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