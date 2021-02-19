Министр Вилаят Эйвазов вручил Садигу Гёзалову Почетную грамоту МВД

11 февраля заслуженному журналисту исполнилось 65 лет

Министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов принял бывшего исполнительного директора Фонда укрепления материально-технической и социальной базы органов внутренних дел, бывшего начальника пресс-службы МВД, полковника полиции на пенсии Садига Гёзалова.

Как сообщает Report, министр отметил особые заслуги С.Гёзалова, связанные с пропагандой в СМИ самоотверженной деятельности сотрудников полиции, объективным доведением работы полиции до общественности и подчеркнул, что его служебный путь станет примером для молодых сотрудников.

Затем В.Эйвазов вручил полковнику в отставке "Почетную грамоту" Министерства внутренних дел за многолетнюю безупречную службу.

С.Гёзалов ранее занимал должность руководителя пресс-службы МВД Азербайджана. В 2017 году был отправлен на пенсию с данной должности и назначен исполнительным директором Фонда укрепления материально-технической и социальной базы.

11 февраля заслуженному журналисту исполнилось 65 лет. В соответствии со статьей 70 Трудового кодекса АР он был отправлен на пенсию в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе.