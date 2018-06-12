Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел обратилось к гражданам.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, МВД доводит до сведения владельцев транспортных средств, что особенно в темное время суток во время парковки, в том числе при кратковременном отсутствии, на автомойках или ремонтных цехах оставшиеся в салоне автомобиля без присмотра ценные вещи или документы могут быть украдены некоторыми слабохарактерными, криминально настроенными лицами.

Для предотвращения подобных случаев водителям рекомендуется при покидании автомобиля забирать с собой деньги, телефон, другие ценные вещи, личные документы; по возможности останавливать транспортные средства не в безнадзорных и бесконтрольных местах, а в поле видимости и в зоне камер видеонаблюдения "Безопасный город", в освещенных частях улиц и дворов.