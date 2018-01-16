Министерство внутренних дел Азербайджана ищет работников

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел объявило конкурс по приему на службу на вакансии на должность инспектора дорожно-патрульной службы (рядовые и младший начальствующий состав).
Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 1 вакансия в Главном государственном управлении дорожной полиции, 27 - Государственном управлении дорожной полиции города Баку, 1 - Наримановском РУП, по одному в городских и районных отделениях полиции Гаджигабула, Кюрдемира, Самуха, Евлаха, Джалилабада, Лачына, Хызы, Шеки.
В конкурсе, который пройдет с целью комплектации 37 вакантных должностей, могут участвовать граждане Азербайджанской Республики, имеющие среднее, средне-специальное и высшее образование по соответствующему профилю, обладающие навыками работы на компьютере, имеющие водительские права, лица с 3-летним стажем вождения, не младше 21-го и не старше 26-ти лет, ростом 180 см и выше, спортивного телосложения, завершившие службу в рядах ВС, не имеющие судимости (также не имеющие родства с судимыми лицами), с бакинской пропиской или же пропиской в указанных районах, отвечающие требованиям Положения "О прохождении службы в органах внутренних дел Азербайджанской Республики".
Предпочтение будет отдано кандидатам, обладающим высоким уровнем физической подготовки, имеющим соответствующие теоретические знания, лицам, окончившим государственный вуз и свободно владеющим одним из иностранных языков.
Желающие могут обратиться в Главное государственное управление дорожной полиции (город Баку, Хырдаланско-Бинагадинское шоссе, 4) с 10:00 по 17:00 с 8 января по 5 февраля 2018 года.
При обращении необходимо предъявит удостоверение личности, оригинал документа об образовании, военный билет, трудовую книжку (при наличии), водительские права, документ, удостоверяющий умение работы на компьютере.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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