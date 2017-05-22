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    Министерство образования подало в суд на Исполнительную власть города Баку

    Суд удовлетворил иск© Report.az

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Министерство образования Азербайджана подало в суд на Исполнительную власть города Баку.

    Как сообщает Report, министерство, обратившись в Бакинский административно-экономический суд №1, выдвинуло требование о признании недействительным распоряжения.

    Суд удовлетворил иск.

    В качестве третьего лица указана организация "Инджясянят".

    Не согласившись с решением суда, организация "Инджясянят" подала апелляционную жалобу.

    Дело рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

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