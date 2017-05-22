Министерство образования подало в суд на Исполнительную власть города Баку

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Министерство образования Азербайджана подало в суд на Исполнительную власть города Баку.
Как сообщает Report, министерство, обратившись в Бакинский административно-экономический суд №1, выдвинуло требование о признании недействительным распоряжения.
Суд удовлетворил иск.
В качестве третьего лица указана организация "Инджясянят".
Не согласившись с решением суда, организация "Инджясянят" подала апелляционную жалобу.
Дело рассматривается в Бакинском апелляционном суде.
İsmayıl NəsibliАвтор новости
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