Министерство образования: Некоторым школам дадут независимость в выборе предметов, содержания

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Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ "Некоторым школам дадут независимость в определенных рамках в связи с предметами, содержанием".

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом программ развития образовательных программ министерства образования Эмин Амруллаев.

По его словам, в основных изменениях в новые стандарты в связи с системой куррикулумов отведут место права выбора в связи с предметами и содержанием некоторым школам: "Нынешняя система куррикулумов не позволяет этого. На первом этапе это охватит очень малое количество школ. Эти школы выберет министерство образования. Школам дадут большую независимость в определении своих предметов".

Завотделом отметил, что новые стандарты переданы на общественное обсуждение: "В новых стандартах есть определенные отличия. В стандарты добавлены ценности. Ответственность, трудолюбие мы видим как часть обучения. В первое время в системе куррикулума основную роль играла тема. С 2005 года и по сей день система куррикулума опиралась на знания и умения. В новых изменениях отражено привитие благотворительности, патриотизма, любви".

Э. Амруллаев добавил, что во время обсуждения документа ожидаются предложения, после оно будет направлено правительству для ратификации.