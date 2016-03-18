Министерство: Наблюдательно-поисковые мероприятия пропавших нефтяников продолжаются

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжает проводить в Каспийском море наблюдательно-поисковые мероприятия нефтяников, пропавших 4 декабря прошлого года в результате аварии на 10-й морской платформе месторождения "Гюнешли" и в месторождении "Нефтяные камни" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Было отмечено, что соответствующие структуры Государственной службы спасения на водах и Спасательной службы особого риска министерства проводят наблюдательно-поисковые работы в прибрежной зоне, а вертолет Авиационной группы - в море.