МИД о желающих вернуться из России на родину азербайджанцах

"В ситуации, возникшей в связи с глобальным кризисом здоровья, правительство Азербайджана приняло неотложные меры для возвращения в страну находящихся за границей и желающих вернуться граждан, и меры все еще продолжаются".

Как передает Report, об этом сказала руководитель пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.

"На прошлых неделях группа наших граждан, 548 человек были возвращены в страну, ведутся работы по возвращению в страну других наших граждан из России. Но нужно учитывать, что каждый вернувшийся гражданин размещается в карантин и процесс идет в непосредственной связи с карантинными местами.

Наши граждане после регистрации должны ждать информации, которая им будет послана через портал "Evə gedirəm" ("Еду домой"), нет нужны ехать на погранично-пропускные пункты. Посещая пограничные пункты, наши граждане подвергают себя опасности и здоровье своих близких.

Собираться на погранично-пропускных пунктах – не решение, каждый гражданин должен это понять. Работы правительства по возвращению наших граждан из зарубежных стран выполняются планово в соответствии с развитием ситуации в Азербайджане, готовностью карантинных мест и логистического обеспечения", - подчеркнула представитель МИД.