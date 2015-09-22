​Международный банк Азербайджана подал в суд на крупную строительную компанию

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Открытое акционерное общество "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" (Международный банк Азербайджана) подало в суд на Общество ограниченной ответственности "Azər Sənaye İnşaat".

Как сообщает Report, банк возбудил иск касательно взыскания банковского кредита. Сумма кредита не разглашается.

Дело рассматривается Бакинским административно-экономическим судом №2.

Отметим, что строительная компания "Azər Sənaye İnşaat" является одной из самых крупных компаний в сфере строительного бизнеса. Она действует на строительном рынке Азербайджана с конца 2007 года. В то же время компания сотрудничает с задействованными в этой области госструктурами и частными компаниями, бизнес кругами и иностранными партнерами. В состав холдинга входят нижеследующие дочерние компании "Air Ventilation Systems", "HİTACHİ İnspirethe ext", "İnterRostStroyEngineering" (в России) и "Pyramidal" (в Турции).