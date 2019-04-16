Международный банк Азербайджана подал в суд на известного бизнесмена

ОАО "Международный банк Азербайджана" подал в суд на предпринимателя Низами Пириева.
Как сообщает Report, банк обратился в Сабаильский районный суд и выдвинул требования по кредитному соглашению.
О самом кредитном соглашении ничего не сообщается.
Суд прекратил производство.
Отметим, что Н.Пириев учредитель и совладелец компании "PNN Group". Другим владельцем компании является его сын Насиб Пириев. Они оба проходят по уголовному делу арестованного в 2015 году бывшего председателя Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева.
Напомним, что Н.Пириев был объявлен в розыск, его уголовное дело выделено в отдельное производство.
İsmayıl NəsibliАвтор новости