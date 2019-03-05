Мехман Гусейнов: Я обращался к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Отпущенный на свободу 2 марта блогер Мехман Гусейнов подтвердил, что обращался к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в январе этого года.

Как сообщает Report, на сегодняшней пресс-конференции М. Гусейнов сказал, что адресованное главе государства обращение подписал лично.

"Я обратился к президенту Ильхаму Алиеву", - добавил М.Гусейнов.

Отметим, что блогер Мехман Алиев был отпущен на свободу 2 марта.

Он в 2017 году решением Сураханского районного суда был приговорен к 2 годам тюрьмы. Позднее 26 декабря прошлого года в отношении него возбудили уголовное дело по статье 315.2 (Сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) УК АР. По информации Пенитенциарной службы, во время очередных плановых обысков и досмотровых мероприятий в учреждении отбывания наказания №14 заключенный М.Гусейнов не подчинился законным требованиям старшего инспектора режимно-контрольного отдела лейтенанта юстиции Абдалова Али Аладдин оглу, применил против него силу и, оказав физическое сопротивление, нанес последнему телесное повреждение, а также разбросал и разбил предметы в служебном помещении.

М.Гусейнов 20 января 2019 года обратился к президенту Ильхаму Алиеву. Глава государства рекомендовал генпрокурору Азербайджанской Республики принять в связи с М.Гусейновым все необходимые меры, предусмотренные законом.

Согласно рекомендациям президента, генпрокурором следственному органу были даны соответствующие поручения по уголовному делу в отношении М.Гусейнова. Принимая во внимание молодой возраст М.Гусейнова, непривлечение к дисциплинарной ответственности в период отбывания наказания, вступление на путь исправления, наличие в семье нуждающегося в опеке отца, который в настоящее время живет один, учитывая, что совершенное им преступление относится к категории преступлений небольшой тяжести, и ныне его деяния и личность не представляют опасности для общества, следственным органом производство уголовного дела в отношении М.Гусейнова было прекращено.

Однако в соцсетях распространились некоторые утверждения, что М.Гусейнов якобы не обращался к главе государства.