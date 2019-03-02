Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Блогера Мехмана Гусейнова выпустили на свободу.
Как сообщает Report, срок его двухлетнего заключения истек сегодня.
Блогер освобожден из Бакинского следственного изолятора, где содержался.
Напомним, что М.Гусейнов был арестован 2 марта 2017 года. Решением Сураханского районного суда его приговорили к 2 годам тюрьмы. Решение было вынесено на основе жалобы, поданной начальником Насиминского РУП Мусой Мусаевым в порядке особого обвинения.
Блогер обвинялся по ст. 147.2 (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) УК.
26 декабря прошлого года Пенитенциарная служба распространила заявление и сообщила, что во время очередных плановых обысков и досмотровых мероприятий в учреждении отбывания наказания №14 заключенный Гусейнов Мехман Рафиг оглу не подчинился законным требованиям старшего инспектора режимно-контрольного отдела лейтенанта юстиции Абдалова Али Аладдин оглу, применил против него силу и, оказав физическое сопротивление, нанес последнему телесное повреждение, а также разбросал и разбил предметы в служебном помещении.
Впоследствии президент Ильхам Алиев рекомендовал генеральному прокурору Азербайджанской Республики принять все предусмотренные законом необходимые меры для объективного и справедливого проведения расследования.
В соответствии с рекомендациями президента, уголовное дело в отношении него было прекращено.
İsmayıl NəsibliАвтор новости