Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Блогера Мехмана Гусейнова выпустили на свободу.

Как сообщает Report, срок его двухлетнего заключения истек сегодня.

Блогер освобожден из Бакинского следственного изолятора, где содержался.

Напомним, что М.Гусейнов был арестован 2 марта 2017 года. Решением Сураханского районного суда его приговорили к 2 годам тюрьмы. Решение было вынесено на основе жалобы, поданной начальником Насиминского РУП Мусой Мусаевым в порядке особого обвинения.

Блогер обвинялся по ст. 147.2 (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) УК.

26 декабря прошлого года Пенитенциарная служба распространила заявление и сообщила, что во время очередных плановых обысков и досмотровых мероприятий в учреждении отбывания наказания №14 заключенный Гусейнов Мехман Рафиг оглу не подчинился законным требованиям старшего инспектора режимно-контрольного отдела лейтенанта юстиции Абдалова Али Аладдин оглу, применил против него силу и, оказав физическое сопротивление, нанес последнему телесное повреждение, а также разбросал и разбил предметы в служебном помещении.

Впоследствии президент Ильхам Алиев рекомендовал генеральному прокурору Азербайджанской Республики принять все предусмотренные законом необходимые меры для объективного и справедливого проведения расследования.

В соответствии с рекомендациями президента, уголовное дело в отношении него было прекращено.