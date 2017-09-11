Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Директор информационного агентства "Туран" Мехман Алиев отпущен на свободу.

Как сообщает Report, cоответствующее решение принял Ясамальский районный суд.

Как сообщил Report адвокат Фуад Агаев, следственный орган обратился в Ясамальский районный суд с представлением, а следователь - с ходатайством.

В обращении было отмечено о том, чтобы избранная в отношении М. Алиева мера пресечения в виде ареста была заменена.

Суд удовлетворил представление и ходатайство. М. Алиев был освобожден в зале суда. В его отношении избрана мера пресечения - полицейский надзор.

Напомним, что министерство налогов произвело проверку в ООО "Информационное агентство Туран".

В целях расследования наличия налоговых рисков и случаев уклонения от уплаты налогов, по факту уклонения от уплаты налогов в государственный бюджет в Следственном отделе Департамента по предварительному расследованию налоговых преступлений было начато уголовное дело по ст. 213.1 (уклонение от уплаты налогов) УК.

В ходе следствия появились подозрения на то, что директор ООО "Информационное агентство Туран" М. Алиев принял на себя ответственность за ведение учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия путем злоупотребления служебными полномочиями и выполнения функций, предусмотренных предпринимательской деятельностью, чем нарушил требования закона "О гранте", а также, занимаясь незаконной предпринимательской деятельностью в период с 2010-го по 2014-й годы, получил крупную прибыль (148 310 манатов) по незарегистрированным государством грантовым проектам, а также уклонился от уплаты в госбюджет налога на прибыль на сумму 60 080 манатов путем внесения ложных сведений в представленные в период с 2010-го по 2016-й годы налоговые декларации.

24 августа 2017 года М. Алиев был задержан в качестве подозреваемого лица. В его отношении было выдвинуто обвинение по ст. 192.2.2 (незаконное предпринимательство), 213.1 (уклонение от уплаты налогов) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК и по решению Ясамальского районного суда избрана крайняя мера пресечения - арест.