МЧС: За минувшую неделю произошло 201 возгорание
Происшествия
- 06 октября, 2025
- 10:27
За минувшую неделю в Азербайджане произошло 201 возгорание.
Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, на основании звонков, поступивших на горячую линию "112", сотрудники ведомства совершили 201 выезд на тушение пожаров, провели 33 спасательные операции по оказанию помощи людям, оказавшимся в беспомощном положении, а также ликвидировали последствия 5 дорожно-транспортных происшествий. В результате принятых срочных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров и спасение человеческих жизней.
Всего за прошедшую неделю силами МЧС были спасены 56 человек, включая 18 детей, эвакуированы 14 человек, а тело одного погибшего было передано по назначению.
