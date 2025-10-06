Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    МЧС: За минувшую неделю произошло 201 возгорание

    Происшествия
    • 06 октября, 2025
    • 10:27
    За минувшую неделю в Азербайджане произошло 201 возгорание.

    Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, на основании звонков, поступивших на горячую линию "112", сотрудники ведомства совершили 201 выезд на тушение пожаров, провели 33 спасательные операции по оказанию помощи людям, оказавшимся в беспомощном положении, а также ликвидировали последствия 5 дорожно-транспортных происшествий. В результате принятых срочных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров и спасение человеческих жизней.

    Всего за прошедшую неделю силами МЧС были спасены 56 человек, включая 18 детей, эвакуированы 14 человек, а тело одного погибшего было передано по назначению.

    FHN: Ötən həftə 201 yanğına çıxış olub, 14 nəfər təxliyə edilib

