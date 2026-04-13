МЧС: В Азербайджане за минувшую неделю 9 человек погибли в результате различных происшествий

В Азербайджане за минувшую неделю в результате различных происшествий погибли 9 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

По данным ведомства, за неделю на горячую линию 112 поступили сообщения о 179 случаях пожара, 41 факте нахождения граждан в беспомощном состоянии, 2 ДТП, а также обращения, связанные с проведением аварийно-спасательных работ из-за интенсивных дождей.

Сотрудникам МЧС удалось спасти 46 человек, включая 20 детей. В ходе происшествий 9 человек погибли, еще трое получили травмы.