МЧС: В Азербайджане за минувшую неделю 9 человек погибли в результате различных происшествий
Происшествия
- 13 апреля, 2026
- 10:42
В Азербайджане за минувшую неделю в результате различных происшествий погибли 9 человек.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
По данным ведомства, за неделю на горячую линию 112 поступили сообщения о 179 случаях пожара, 41 факте нахождения граждан в беспомощном состоянии, 2 ДТП, а также обращения, связанные с проведением аварийно-спасательных работ из-за интенсивных дождей.
Сотрудникам МЧС удалось спасти 46 человек, включая 20 детей. В ходе происшествий 9 человек погибли, еще трое получили травмы.
17:51
Скончался народный артист Магсуд МамедовИскусство
17:49
Фото
В бакинской школе внедрена система учета посещаемости на основе QR-кодовНаука и образование
17:47
ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровнеФинансы
17:42
Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады ОрмузаДругие страны
17:39
Фото
Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проектыСоциальная защита
17:39
Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мираИндивидуальные
17:34
Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны ТрампаДругие страны
17:33
Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефтьДругие страны
17:33