    МЧС: В Азербайджане за минувшую неделю 9 человек погибли в результате различных происшествий

    Происшествия
    • 13 апреля, 2026
    • 10:42
    МЧС: В Азербайджане за минувшую неделю 9 человек погибли в результате различных происшествий

    В Азербайджане за минувшую неделю в результате различных происшествий погибли 9 человек.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

    По данным ведомства, за неделю на горячую линию 112 поступили сообщения о 179 случаях пожара, 41 факте нахождения граждан в беспомощном состоянии, 2 ДТП, а также обращения, связанные с проведением аварийно-спасательных работ из-за интенсивных дождей.

    Сотрудникам МЧС удалось спасти 46 человек, включая 20 детей. В ходе происшествий 9 человек погибли, еще трое получили травмы.

    Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Дорожно-транспортное происшествие (ДТП)
    Ötən həftə baş verən hadisələr nəticəsində 9 nəfər ölüb

