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    МЧС России: На борту получившего повреждения в Черном море судна находились четыре гражданина Азербайджана

    Эвакуированный с судна экипаж в медицинской помощи не нуждался

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Сухогруз "Берг", получивший повреждения в акватории Черного моря  принадлежит турецкой судовой компании, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Представитель МЧС России сообщил, что судно следовало из Азовского моря в Турцию. Он указал, что по причине повреждения борта и набора воды в трюм судно обратилось за помощью.

    По его словам, экипаж состоял из 8 граждан Украины, четырех - Азербайджана. 

    Он указал, что эвакуированный с судна экипаж в медицинской помощи не нуждался и был доставлен в Феодосию. "Экипаж судна после оформления данных будет сопровожден к месту временного проживания в одной из гостиниц города Феодосии", - подчеркнул представитель МЧС.

    Сухогруз стоит на якоре в акватории моря, его судьбу будет решать судовладелец.

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