МЧС России: На борту получившего повреждения в Черном море судна находились четыре гражданина Азербайджана

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Сухогруз "Берг", получивший повреждения в акватории Черного моря принадлежит турецкой судовой компании, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Представитель МЧС России сообщил, что судно следовало из Азовского моря в Турцию. Он указал, что по причине повреждения борта и набора воды в трюм судно обратилось за помощью.

По его словам, экипаж состоял из 8 граждан Украины, четырех - Азербайджана.

Он указал, что эвакуированный с судна экипаж в медицинской помощи не нуждался и был доставлен в Феодосию. "Экипаж судна после оформления данных будет сопровожден к месту временного проживания в одной из гостиниц города Феодосии", - подчеркнул представитель МЧС.

Сухогруз стоит на якоре в акватории моря, его судьбу будет решать судовладелец.