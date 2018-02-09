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    МЧС распространило информацию о смерти народной артистки

    Актриса осталась без помощи за закрытой дверью

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило информацию о смерти народной артистки Азербайджана Зарнигяр Агакишиевой.

    Как передает Report со ссылкой на сайт министерства, отмечается, что на линию Центра Управления в кризисных ситуациях ведомства поступила информация о том, что один человек в Ясамальском районе остался за запертой дверью в беспомощном положении.

    “Привлеченные к месту события спасатели Службы спасения особого риска МЧС взломав дверь квартиры, нашли в ней тело 1945-го года рождения Агакишиевой Зарнигяр Фати гызы. Тело З.Агакишиевой передано по назначению. Операция завершена”,- отмечается в информации. 

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