МЧС распространил информацию в связи с пожаром в столичном ресторане

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Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) распространило информацию в связи с пожаром в ресторане "Гоч эт" ("Qoç ət").

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства, на кухне ресторана общей площадью 100 квадратных метров, расположенном на первом этаже четырехэтажного жилого здания в Ясамальском районе города Баку (около станции метро "Эльмляр Академиясы"), сгорел деревянный потолок на площади 4 квадратных метра и остатки масла в воздухоочистительном сооружении.

Остальная часть ресторана была защищена от огня. Пожар был потушен.