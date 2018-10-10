 Наверх
    Закрыть фоторежим

    МЧС распространил информацию в связи с пожаром в столичном ресторане

    © Report

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) распространило информацию в связи с пожаром в ресторане "Гоч эт" ("Qoç ət").

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства, на кухне ресторана общей площадью 100 квадратных метров, расположенном на первом этаже четырехэтажного жилого здания в Ясамальском районе города Баку (около станции метро "Эльмляр Академиясы"), сгорел деревянный потолок на площади 4 квадратных метра и остатки масла в воздухоочистительном сооружении.

    Остальная часть ресторана была защищена от огня. Пожар был потушен.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость так же доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi