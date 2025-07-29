МЧС призывает не выбрасывать тлеющие окурки из-за риска возгорания

Выброшенный в мусорное ведро или пакет тлеющий окурок представляет собой потенциальную угрозу возгорания.

Выброшенный в мусорное ведро или пакет тлеющий окурок представляет собой потенциальную угрозу возгорания.

Как передает Report, об этом говорится в обращении Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Ведомство подчеркивает, что в условиях засушливой и жаркой летней погоды даже один тлеющий окурок может стать причиной масштабного пожара:

"Недавний инцидент в Наримановском районе Баку наглядно демонстрирует масштаб проблемы. Пожар, произошедший по адресу улица Ашыг Молла Джума, 46, нанес значительный материальный ущерб. Расследование, проведенное сотрудниками Государственной службы пожарного надзора МЧС, установило, что причиной стало грубое нарушение правил пожарной безопасности: гражданин бросил непотушенный окурок в картонные коробки. Несмотря на попытки самостоятельно потушить пламя, он покинул место происшествия, не убедившись, что сигарета полностью потухла. В результате возник пожар", – говорится в заявлении.

МЧС отмечает, что подобные случаи не исключены и в других местах. Это увеличивает риск возгорания на объектах с массовым скоппением людей, вблизи потенциально опасных и социально значимых объектов, а также в лесах и на других природных территориях:

"К сожалению, несмотря на проводимую масштабную просветительскую работу, случаи халатного отношения к пожарной безопасности продолжаются. С учетом этого МЧС вновь призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в летний период. Важно помнить: при курении на открытом воздухе необходимо учитывать состояние окружающей среды и ни в коем случае не выбрасывать тлеющие окурки. Нарушение этого простого правила может привести к серьезным последствиям".