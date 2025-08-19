МЧС приостановил деятельность двух цехов за нарушение правил пожарной безопасности

О нас

Происшествия
19 августа 2025 г. 10:22
МЧС приостановил деятельность двух цехов в столице за нарушение правил пожарной безопасности.

Как сообщили Report в ведомстве, решение было принято по итогам плановых проверок.

Речь идет о предприятиях по производству бытовых металлических изделий ООО "Марз" в поселке Бузовна и по производству окон и дверей ООО "Метпроф" на проспекте Гейдара Алиева.

Проверки выявили многочисленные нарушения в области пожарной безопасности, представляющие прямую угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства.

Версия на азербайджанском языке

