МЧС предотвратило очередное незаконное строительство в прибрежной зоне

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана предотвратило очередное незаконное строительство в прибрежной зоне.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана предотвратило очередное незаконное строительство в прибрежной зоне.

Как сообщает Report, в поселке Сахил Гарадагского района выявлен факт незаконного ограждения прибрежной территории.

Инспектор Государственного агентства МЧС по контролю за безопасностью в строительстве Мушфиг Гаджиев сообщил, что незаконное строение уже сносится:

"Эта охраняемая зона. Постройки должны находиться не ближе чем 100 метров от моря. В настоящее время совместно с исполнительной властью Гарадагского района на территории начались работы по сносу. Это первое незаконное сооружение, снесенное на прибрежной территории Гарадагского района".