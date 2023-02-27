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МЧС предотвратило очередное незаконное строительство в прибрежной зоне

МЧС предотвратило очередное незаконное строительство в прибрежной зоне Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана предотвратило очередное незаконное строительство в прибрежной зоне.
Происшествия
27 февраля 2023 г. 13:53
МЧС предотвратило очередное незаконное строительство в прибрежной зоне

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана предотвратило очередное незаконное строительство в прибрежной зоне.

Как сообщает Report, в поселке Сахил Гарадагского района выявлен факт незаконного ограждения прибрежной территории.

Инспектор Государственного агентства МЧС по контролю за безопасностью в строительстве Мушфиг Гаджиев сообщил, что незаконное строение уже сносится:

"Эта охраняемая зона. Постройки должны находиться не ближе чем 100 метров от моря. В настоящее время совместно с исполнительной властью Гарадагского района на территории начались работы по сносу. Это первое незаконное сооружение, снесенное на прибрежной территории Гарадагского района".

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