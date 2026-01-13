МЧС обратилось к населению в связи с резким ухудшением погоды

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильными погодными условиями.

Как сообщили Report в МЧС, министерство призвало население строго соблюдать соответствующие правила безопасности, учитывая, что в ближайшие дни на территории страны сохранится дождливая и холодная погода со снегопадом, главным образом в горных регионах, местами будет дуть сильный ветер.

"В холодную погоду значительно увеличивается использование газовых и электрических отопительных приборов, поэтому следует уделять повышенное внимание правилам пожарной безопасности. Нельзя использовать неисправные, не соответствующие стандартам или изготовленные кустарным способом отопительные приборы, перегружать электросеть или оставлять без присмотра исправные отопительные приборы", - говорится в обращении.

Гражданам, особенно проживающим или временно находящимся в горных регионах, следует по возможности не покидать места жительства в морозную погоду, а в случае такой необходимости - заранее сообщать родственникам о своем направлении, убедиться, что автомобиль подготовлен к соответствующим климатическим условиям, и имеется достаточный запас топлива. В ведомстве призвали граждан избегать мест, где есть риск схода лавин, особенно крутых склонов.

Кроме того, во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. Принимая во внимание трудности, связанные с ликвидацией пожаров в условиях сильного ветра, министерство рекомендовало строго соблюдать правила пожарной безопасности.