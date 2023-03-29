О нас

МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемым ухудшением погоды

МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемым ухудшением погоды Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с ожидаемым ухудшением погоды.
Происшествия
29 марта 2023 г. 15:29
МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемым ухудшением погоды

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с ожидаемым ухудшением погоды.

Как сообщает Report, в обращении говорится.

"По данным Национальной гидрометеорологической службы, начиная с 30 марта и до вечера 1 апреля на территории страны прогнозируется резкое изменение погодных условий, сильный ветер, интенсивные осадки в ряде районов, грозы.

В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям рекомендует во время сильного ветра держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под опорами освещения, высокими деревьями. Также, учитывая сложности, связанные с тушением пожаров, возникающих при сильном ветре, следует особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности в ветреную погоду.

Кроме того, в связи с опасностью селей и наводнений на некоторых горных реках рекомендуется держаться подальше от территорий, подверженных наводнениям.

При грозах рекомендуется отключать электрические устройства от сети, не пользоваться телефоном (стационарный, сотовый, таксофон и пр.), находясь на открытом воздухе, не приближаться к линиям электропередачи и антеннам, не прятаться под деревьями".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке FHN gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

Экслюзивные новости

Министерство: В этом году образовательная программа детских садов будет унифицирована
Министерство: В этом году образовательная программа детских садов будет унифицирована
29 марта 2023 г. 14:41
Сара Майкл: Работаем над новой стратегией сотрудничества с правительством Азербайджана
Сара Майкл: Работаем над новой стратегией сотрудничества с правительством Азербайджана
29 марта 2023 г. 14:28
Гусман: Масштаб личности Гейдара Алиева удивительно многогранный
Гусман: Масштаб личности Гейдара Алиева удивительно многогранный
29 марта 2023 г. 13:01
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
29 марта 2023 г. 10:42
Глава центра: Не приглашать Турцию и Азербайджан на глобальный Саммит демократии - несправедливое решение
ФотоГлава центра: Не приглашать Турцию и Азербайджан на глобальный Саммит демократии - несправедливое решение
28 марта 2023 г. 11:06
Пресс-секретарь: Община Западного Азербайджана направила обращения президенту Совета ЕС и ПАСЕ
Пресс-секретарь: Община Западного Азербайджана направила обращения президенту Совета ЕС и ПАСЕ
27 марта 2023 г. 14:52
Пять месяцев боев и решительного украинского сопротивления - что происходит в Бахмуте?
Пять месяцев боев и решительного украинского сопротивления - что происходит в Бахмуте?
26 марта 2023 г. 16:10
Турецкий депутат в ПАСЕ: Предвзятое решение ЕП в отношении Азербайджана не имеет силы
Турецкий депутат в ПАСЕ: Предвзятое решение ЕП в отношении Азербайджана не имеет силы
21 марта 2023 г. 14:38
В одном из банков Баку похищены депозиты клиентов на сумму 316 тыс. манатов и 32 тыс. долларов
В одном из банков Баку похищены депозиты клиентов на сумму 316 тыс. манатов и 32 тыс. долларов
19 марта 2023 г. 11:57
Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
17 марта 2023 г. 16:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi