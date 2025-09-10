ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    МЧС напомнило гражданам о мерах безопасности на фоне ожидаемой непогоды

    МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ветреной и дождливой погодой, ожидаемой со второй половины сегодняшнего дня и до выходных на территории Азербайджана, включая Баку и Абшеронский полуостров.

    Как передает Report, в сообщении МЧС подчеркивается необходимость избегать легких конструкций, временных строений, рекламных щитов, линий электропередач, а также не стоять под высокими деревьями.

    В условиях сильного ветра особенно важно строго соблюдать правила пожарной безопасности, поскольку ветер затрудняет тушение возгораний. Также гражданам напомнили об опасности купания в море при ветреной погоде.

    Во время сильных ливней следует держаться подальше от участков, где могут возникнуть сели и наводнения, а при их угрозе - немедленно подняться на возвышенность.

    В случае грозы МЧС советует отключить электроприборы от сети, не пользоваться телефонами на открытом воздухе, держаться подальше от линий электропередачи, молниеотводов и водосточных труб, а также не укрываться под деревьями. Водителям рекомендуется остановиться, закрыть окна и оставаться в автомобиле до окончания непогоды.

