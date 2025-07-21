МЧС: На прошлой неделе было зафиксировано 940 выездов на пожары

09:38 На прошлой неделе было зафиксировано 940 выездов на пожары.

На прошлой неделе было зафиксировано 940 выездов на пожары.

Об этом сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Отмечается, что на горячую линию "112" поступили сигналы по 940 случаям пожаров, 67 случаям нахождения в беспомощном состоянии и 3 фактам ДТП.

В целом, силами МЧС за прошедшую неделю был спасен 71 человек, из них 16 несовершеннолетних, включая 16 человек, находившихся в опасности утонуть в море, эвакуированы 22 человека, в том числе 7 несовершеннолетних, 11 человек отравились дымом, тела 12 человек переданы соответствующим органам.