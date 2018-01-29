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    МЧС и "Азеригаз": Информация о взрыве в здании в Баку из-за утечки газа не соответствует действительности

    Возгорание не имеет отношения к газовому хозяйству

    Баку. 29 января.REPORT.AZ/ Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) внесло ясность в сообщения о том, что пожар в жилом здании в Баку произошел из-за утечки газа.

    Как сообщили Report в МЧС, в подъезде пятиэтажного жилого здания, расположенного по адресу город Баку, Низаминский район, проспект Гара Гараева, на площадке между этажами на площади 5 кв м. сгорели бытовые отходы: "Огонь был потушен противопожарными отрядами. Будет предоставлена дополнительная информация".

    Как заявил Report руководитель отдела по связям с общественностью "Азеригаз" Ибрагим Кярбалаев, причиной сегодняшнего пожара в жилом пятиэтажном доме на проспекте Гара Гараева, 92 в Низаминском районе стали бытовые отходы. Он отметил, что причина пожара не в утечке газа: "Инцидент произошел из-за возгорания бытовых отходов. Возгорание не имеет отношения к газовому хозяйству и какой-либо утечки газа зафиксировано не было".

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