МЧС будет работать в праздничные дни в усиленном режиме

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана в связи с праздником Гурбан будет работать в усиленном режиме.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана в связи с праздником Гурбан будет работать в усиленном режиме.

Об этом Report сообщили в министерстве.

В соответствии с приказом, подписанным министром по чрезвычайным ситуациям генерал-полковником Кямаледдином Гейдаровым, структурным подразделениям и учреждениям министерства даны соответствующие поручения.

В целях обеспечения безопасности граждан, а также оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть в местах массового скопления людей, на объектах жизнеобеспечения и других критически важных объектах, МЧС будет работать в усиленном режиме в праздничные дни.