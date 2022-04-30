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МЧС будет работать в праздничные дни в усиленном режиме

МЧС будет работать в праздничные дни в усиленном режиме Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) будет работать в усиленном режиме в связи с праздником Рамазан.
Происшествия
30 апреля 2022 г. 13:12
МЧС будет работать в праздничные дни в усиленном режиме

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) будет работать в усиленном режиме в связи с праздником Рамазан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Согласно приказу, подписанному министром по чрезвычайным ситуациям генерал-полковником Кямаледдином Гейдаровым, соответствующим структурным подразделениям и структурам министерства даны соответствующие поручения по обеспечению безопасности жизни и деятельности граждан в нерабочие дни в связи с праздником Рамазан, организации гибкого реагирования на чрезвычайные ситуации, которые могут произойти в местах наибольшего скопления людей, на объектах жизнеобеспечения и других важных объектах.

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Версия на азербайджанском языке FHN bayram günlərində gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq

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