МЧС Азербайджана распространило информацию в связи с ощущавшимся в Нахчыване землетрясением

МЧС Азербайджана обнародовало информацию о землетрясении, зарегистрированном в Иране и ощущавшемся в Нахчыване.

МЧС Азербайджана обнародовало информацию о землетрясении, зарегистрированном в Иране и ощущавшемся в Нахчыване.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ведомства, 28 января в 22:14 в 108 км юго-западнее Нахчыванской сейсмостанции в иранском городе Хой было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. Очаг залегал на глубине 10 км.

На территории Нахчыванской Автономной Республики подземные толчки ощущались силой до 5-3 баллов.

По предварительной информации, на территории Нахчыванской АР разрушений и пострадавших в результате землетрясения нет.

"Также не соответствует действительности распространенная в некоторых СМИ информация о землетрясении силой около 3 баллов в направлении города Гянджа сегодня в 22:15", - говорится в информации ведомства.