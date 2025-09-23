Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    МЧС Азербайджана призвало водителей незамедлительно уступать дорогу спецтехнике

    Происшествия
    • 23 сентября, 2025
    • 09:45
    Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к водителям с призывом уступать дорогу спецтехнике.

    Как сообщили Report в ведомстве, с окончанием летнего сезона и началом учебного года нагрузка на внутригородские дороги заметно возросла, что осложняет передвижение пожарных и спасательных автомобилей, спешащих на вызовы. В отдельных случаях отказ водителей уступить дорогу препятствует своевременному прибытию оперативных служб и ликвидации пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.

    МЧС призывает водителей незамедлительно уступать дорогу оперативному транспорту.

    МЧС напоминает, что водители несут не только юридическую, но и моральную ответственность, поскольку от их поведения зависит предотвращение инцидентов и спасение человеческих жизней.

    МЧС водители призыв спецтехника
    FHN nəqliyyat vasitələri sürücülərinə müraciət edib

