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МЧС Азербайджана приняло участие в совместных учениях стран СНГ

МЧС Азербайджана приняло участие в совместных учениях стран СНГ МЧС Азербайджана приняло участие в совместных учениях стран СНГ
Происшествия
24 мая 2025 г. 10:27
МЧС Азербайджана приняло участие в совместных учениях стран СНГ

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана приняло участие в совместных учениях стран СНГ.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.

С 19 по 23 мая 2025 года на полигоне Ногинского спасательного центра Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ была проведена совместная тренировка ведомств стран СНГ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В совместных учениях на тему "Ликвидация последствий землетрясения, сопровождающегося масштабными разрушениями", Азербайджан представлял Международный поисково-спасательный отряд МЧС.

В учениях были задействованы 30 человек личного состава и 5 единиц техники.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyi MDB ölkələrinin birgə təlimində iştirak edib

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