МЧС Азербайджана предупредило население в связи с сильным ветром

МЧС Азербайджана предупредило население в связи с сильным ветром.

МЧС Азербайджана предупредило население в связи с сильным ветром.

Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на территории страны дует сильный ветер. Прогнозируется, что такая погода сохранится до 25 декабря.

"При сильном ветре рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. А также, учитывая трудности, возникающие при тушении пожаров, вызванных сильным ветром, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности: "Помните: пренебрежение правилами создает угрозу для жизни! В случае опасности звоните 112!", - отметили в ведомстве.