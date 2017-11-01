Лига чемпионов: “Карабах” в гостях вырвал ничью у “Атлетико” 1:1 - ВИДЕО

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанский “Карабах” сенсационно сыграл вничью на “Ванда Метрополитано” в Мадриде – 1:1.

Как передает Report, в конце первого тайма Маркос Мичел забил первый в истории азербайджанской команды выездной гол в ЛЧ, но на 56-й минуте Томас Тейе сравнял счёт. Через три минуты «Карабах» остался вдесятером, но сумел выстоять. Команды заканчивали игру в равных составах — на 88-й минуте вторую жёлтую карточку получил Стефан Савич.

В параллельном матче группы С, итальянская “Рома” выиграла домашний матч группового этапа Лиги чемпионов у английского “Челси”, причём, сделав это с разгромом – 3:0. Дубль на счету Стефана Эль-Шаарави, впервые забившего уже на первой минуте встречи, а ещё один мяч записал на свой лицевой счёт Диего Поратти.

Лига чемпионов 2017\2018. Группа C. 4-й тур

Атлетико (Мадрид, Испания) – Карабах (Агдам, Азербайджан) – 1:1

Голы: Мичель, 40 (0:1). Томас, 56 (1:1).

Рома (Рим, Италия) – Челси (Лондон, Англия) – 3:0

Голы: Стефан Эль-Шаарави, 1 (1:0). Стефан Эль-Шаарави, 36 (2:0). Диего Перотти, 63 (3:0).

Положение клубов в квартете C за два тура до окончания группового этапа:

Рома (Рим, Италия) – 8 очков, разница – 8:4

Челси (Лондон, Англия) – 7, 11:7

Атлетико (Мадрид, Испания) – 3, 2:3

Карабах (Агдам, Азербайджан) – 2, 2:9