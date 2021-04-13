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"Lider TV" обратился в Конституционный суд

"Lider TV" обратился в Конституционный суд ООО "Lider TV и Radio-Azərbaycan" обжаловало решение Верховного суда в Конституционном суде
Происшествия
13 апреля 2021 г. 14:33
Lider TV обратился в Конституционный суд

ООО "Lider TV и Radio-Azərbaycan" обжаловало решение Верховного суда в Конституционном суде.

Об этом Report сообщил адвокат Lider TV Адам Мамедов.

По его словам, жалоба в Конституционный суд была подана по иску Производственного объединения "Радио-телевизионное вещание и спутниковая связь" Министерства транспорта, связи и высоких технологий о признании ООО "Lider TV и Radio-Azərbaycan" банкротом и о признании незаконным постановления о назначении управляющего имуществом и судебных актов, связанных с не удовлетворением жалоб, поданных в вышестоящие инстанции.

Отметим, что Бакинский коммерческий суд по иску ПО "Радио-телевизионное вещание и спутниковая связь" Минтранспорта, связи и высоких технологий вынес постановление о признании ООО "Лидер ТВ и радио-Азербайджан" банкротом и назначении управляющего имуществом. Бакинский апелляционный суд и Верховный суд не удовлетворили жалобы на данное постановление.

ООО ”Lider TV и Radio-Azərbaycan" зарегистрировано в 1998 году. При компании действует" Lider TV "(с 1 сентября 2000 года), а также" Radio Lider".

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Версия на азербайджанском языке “Lider TV” Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edib

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