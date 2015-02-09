Генпрокуратура: ​Личность отца ребенка Ламии Гулиевой установлена

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ / В результате предварительного следствия, проведенного в следственном управлении по тяжким преступлениям Генеральной прокуратуры, выяснилось, что заключенная Ламия Гулиева, отбывающая наказание в одном из исправительных учреждений, не была изнасилована. Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Эльдар Султанов. Он также добавил, что личность отца ребенка Ламии Гулиевой, которого она родила в октябре прошлого года, установлена.