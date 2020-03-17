Представитель ГДП: Лицам с районной пропиской не разрешат въезд в Баку - ИНТЕРВЬЮ

Начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции (ГДП) МВД, полковник полиции Кямран Алиев ответил на вопросы Report в связи с ограничением из-за коронавируса въезда в Баку, Сумгайыт и Абшерон.



Предлагаем вниманию читателей интервью с К.Алиевым:

- Кямран муаллим, смогут ли имеющие бакинскую регистрацию автомобили с 19-го по 29-ое марта выехать из Баку и позже вернуться в столицу?

- В распространенной оперативным штабом при Кабинете министров информации говорится, что въезд и выезд из столицы автомобилей, имеющих бакинскую, сумгайытскую и абшеронскую регистрацию, будет разрешен.

- Смогут ли имеющую бакинскую регистрацию автомобили уехать в какой-то район и вернуться?

- Конечно же.

- Выходит, что в районы смогут ездить также занимающиеся услугами такси автомобили с бакинской регистрацией...

- Нет! В информации говорится о введении запрета на перевозку пассажиров из других городов и районов в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район на транспортных средствах, имеющих регистрацию в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе.

- Кямран муаллим, как будет регулироваться перевозка пассажиров на личном транспорте?

- Пассажиры в этих автомобилях будут проверяться на постах. Въезд в Баку разрешат лицам только со столичной пропиской. Лица, не имеющие бакинской прописки, не смогут въехать в город.

- Есть люди, которые прописаны в районах, однако работают в Баку. Или же, смогут ли в этот промежуток времени поехать в район и вернуться вынужденные переселенцы со временной бакинской пропиской?

- Если эти люди прописаны в районах, лучше им оставаться в Баку. Если объявлен карантин и царит усиленный режим, это нужно осознать, так как вероятность распространения вируса растет. Люди должны понимать это. Это решение во благо людей.